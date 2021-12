Maple Leafs : une éclosion de covid frappe l’équipe

Les Maple Leafs de Toronto doivent contrer une éclosion de covid au sein de l’équipe. C’est un total de neuf personnes, sept joueurs et deux entraîneurs, qui ont été placées dans le protocole covid de la LNH. La saison des Leafs est officiellement sur pause jusqu’au plus tôt le 26 décembre.

Plusieurs joueurs et membre du personnel affectés

Les attaquants Alex Kerfoot et John Tavares ont été les deux premiers à tester positif. Toute l’équipe avait été testée à Edmonton plus tôt durant la semaine. Les résultats des tests effectués à Vancouver jeudi matin se sont avérés positifs pour Kerfoot et le capitaine Tavares.



Les vétérans Jason Spezza et Wayne Simmonds, les défenseurs TJ Brodie et Travis Dermott, le gardien Jack Campbell, ainsi que l’entraîneur-chef Sheldon Keefe et son adjoint Spencer Carbery, ont par la suite contracté le virus. Ils ont été ajoutés au protocole covid de la ligue samedi soir.

En raison des cas chez les Leafs, ainsi que chez leurs adversaires des Canucks, le match de vendredi soir a été reporté à une date ultérieure. La première visite des Torontois à Seattle pour y affronter le Kraken a également été reportée.

Le DG prend la parole

Le directeur général Kyle Dubas s’est adressé aux médias samedi après-midi pour faire le point sur la situation. Il a confirmé que l’équipe attendait les résultats des tests PCR de la journée avant de prendre l’avion pour Toronto.



Il a également mentionné que la direction essayait de trouver une façon de rapatrier les joueurs touchés par la covid à la maison. Eux qui ne peuvent pas prendre le vol nolisé de l’équipe ou un vol commercial devront s’isoler à leur retour.



« Dans les quatre joueurs positifs, deux sont asymptomatiques, un a des symptômes légers qui se sont dissipés, alors qu’un fait de la fièvre et a des douleurs au corps », a précisé Dubas en point de presse.

Les cas s’accumulent

Quelques heures après la conférence du DG, les Leafs ont annoncé l’ajout de plusieurs joueurs et entraîneurs dans le protocole covid.