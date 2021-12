Auston Matthews marque 3 buts dans l’écrasante victoire des Maple Leafs

Après un long voyage de 4 matchs sur la route, où ils ont notamment balayé la série de parties en Californie, les Maple Leafs étaient de retour à domicile. Ils accueillaient Nazem Kadri et l’Avalanche de Colorado pour une première fois depuis le 5 décembre 2019.

L’entraîneur Sheldon Keefe affirmait plus tôt dans la journée que l’Avalanche serait un adversaire de taille et probablement le plus gros défi de l’équipe à date cette saison.

Ses joueurs ont relevé le défi avec brio. Les Maple Leafs ont rapidement ouvert la marque sans jamais regarder derrière. Auston Matthews a enfilé son 4e tour du chapeau en carrière alors que John Tavares a obtenu une soirée de 3 points. Le gardien Jack Campbell a effectué 31 arrêts dans la victoire de 8-3 face à l’Avalanche. Les Leafs ont ruiné le retour au jeu de Nathan MacKinnon et le retour à Toronto de Nazem Kadri.

Le retour de Kadri

Qui dit Colorado, dit Nazem Kadri. L’attaquant avait été échangé à l’Avalanche à l’été 2019 après avoir passé 10 saisons dans l’organisation des Leafs.

Peut avant la rencontre, il a été nommé 3e étoile du mois de novembre dans la LNH en raison de ses bonnes performances. Kadri a amassé 27 points en 18 rencontres depuis le début de la campagne. Il a admis que même s’il était triste de quitter Toronto à l’époque, le déménagement aura été une bonne chose pour lui.