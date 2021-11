Les Penguins mettent fin à la séquence victorieuse des Maple Leafs

La rencontre marquait le également le retour à Toronto de l’attaquant Kasperi Kapanen. L’ancien joueur des Leafs avait été échangé peu après l’élimination de l’équipe dans la bulle en août 2020. Après avoir passé 5 ans dans l’organisation des Maple Leafs, il est retourné avec Pittsburgh, l’équipe qui l’avait repêché.

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque en début de première période. Jake Guentzel a trompé la vigilance du gardien Jack Campbell qui a paru faible sur le but.

Jeff Carter a doublé l’avance des Penguins avec 2:44 à faire au premier vingt. Ce dernier a profité du fait que Campbell était sorti du filet en prévision d’un tir de Jason Zucker. L’attaquant a plutôt fait une superbe passe à son coéquipier Carter qui n’a eu qu’à pousser la rondelle dans un filet quasi désert. 2-0 Pittsburgh.

