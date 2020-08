Kasperi Kapanen est échangé aux Penguins

Les Maple Leafs de Toronto ont procédé à une première transaction depuis leur élimination alors qu’ils ont échangé l’attaquant Kasperi Kapanen aux Penguins de Pittsburgh en retour, entre autre, d’un choix de première ronde au prochain repêchage.

La transaction

Les Maple Leafs envoient les attaquants Kasperi Kapanen et Pontus Aberg ainsi que le défenseur Jesper Lindgren aux Penguins. En retour ils obtiennent le choix de première ronde de Pittsburgh (15e au total) pour la prochaine séance de repêchage, les attaquants Evan Rodrigues et Filip Hallander en plus du défenseur David Warsofsky.

Retour aux sources

Les Penguins sont très familiers avec Kasperi Kapanen puisque ce sont eux qui l’avaient sélectionné au premier tour du repêchage de 2014. Les Penguins avait beaucoup d’espoir en lui mais il avait quand même été échangé aux Maple Leafs en 2015 dans la transaction impliquant Phil Kessel.

Saison décevante

Les performances du finlandais de 24 ans ont été décevantes cette saison. Celui qui avait connu une excellente saison de 20 buts l’an dernier a eu de la difficulté à trouver son rythme cette année. Son côté fougueux était apprécié de tous mais il avait tendance à ne pas être capable de saisir les opportunités. Il avait lui-même rit du fait qu’il se retrouvait souvent en échappée mais était incapable de compter.

« Dès le départ, ce n’était pas le début de saison que je voulais et que l’équipe voulait non plus. J’ai eu un creux. La rondelle ne roulait pas pour moi. Mon jeu était ordinaire et ce n’est pas quelque chose dont j’étais content. C’est dommage de terminer les choses de cette façon avec l’équipe mais je suis reconnaissant pour les opportunités qu’ils m’ont donné au cours des 5 dernières années. »