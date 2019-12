La défensive cafouille et les Maple Leafs s’inclinent face à l’Avalanche

Les Maple Leafs ont profité de quelques bonnes occasions de marquer, notamment William Nylander, mais le gardien Philipp Grubauer leur a fermé la porte.

Profitant d’une mauvaise pénalité à Dmytro Timashov, les visiteurs ont ouvert la marque lorsque le joueur vedette Nathan MacKinnon a déjoué Frederik Andersen. 1-0 Colorado.

Les Maple Leafs n’ont pas mis trop de temps avant de répliquer. Zach Hyman a inscrit son 3e de la saison pour ainsi créer l’égalité. Alex Kerfoot a obtenu une mention d’aide sur le but.

No look? No problem.@Kerfy14 with a fantastic feed and @ZachHyman makes no mistake! #LeafsForever pic.twitter.com/dNevfNVsGH

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) December 5, 2019