Cinquième victoire de suite pour Auston Matthews et les Maple Leafs

Mauvaise pénalité pour les Leafs

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique. Jake Muzzin se trouvait au banc des punitions en raison d’un délai de partie. Les Bruins en ont profité pour ouvrir la marque. Taylor Hall a touché la cible. Un premier but depuis 2012 face aux Leafs pour Taylor Hall. Brad Marchand et le québécois Patrice Bergeron ont obtenu des mentions d’aide sur le but.

Toronto crée l’égalité

Les Maple Leafs ont joué de chance quelques minutes plus tard. La rondelle s’est retrouvée derrière le gardien des Bruins, mais le but a été contesté par Bruce Cassidy. C’est que le but avait été déplacé sur la séquence. Après reprise vidéo, le but a été confirmé et crédité à John Tavares. Un 5e cette saison pour le capitaine.

We got ourselves a good goal 😅#LeafsForever pic.twitter.com/1oosQUcKA9 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) November 6, 2021

Matthews donne l’avance aux Leafs

La première unité de l’avantage numérique des Maple Leafs a finalement trouvé le fond du filet. Auston Matthews a profité de son propre rebond pour faire bouger les cordages du revers. Le gardien Linus Ullmark n’y pouvait rien.