La débandade des Maple Leafs se poursuit

Les Bruins ont demandé révision mais le but a été accordé. Un 14e but cette année pour Matthews qui connait un excellent début de saison. Un partout après 40 minutes de jeu.

Quelques secondes après la première mise en jeu de la troisième période, Brad Marchand est venu donner l’avance à son équipe. Patrice Bergeron obtient une mention d’aide sur le but. 2-1 Boston.

Les hommes de Mike Babcock sont encore une fois revenus de l’arrière grâce à un but de Kasperi Kapanen assisté de John Tavares et Zach Hyman.

