La débandade des Maple Leafs se poursuit

Les Maple Leafs sont incapables de conserver leur avance et s'inclinent 6-3 face à l'Avalanche

Cindy Caron

14 janvier 2019 à 22h54 14 janvier 2019 à 22h54

Les Maple Leafs recevaient la visite de l’Avalanche du Colorado pour la seule fois de la saison lundi soir à l’Aréna Scotiabank. Avant la partie, les visiteurs avaient perdu 13 de leur 16 derniers matchs. L’Express était sur place pour assister à la rencontre.

Frederik Andersen

Le match de ce soir marquait le retour au jeu du gardien étoile des Leafs Frederik Andersen, lui qui était incommodé par une blessure à l’aine depuis la mi-décembre.

Début de match lent

Les Maple Leafs ont été les premiers a profiter de quelques opportunités notamment sur un échappé de Mitch Marner. Le gardien Varlamov lui a cependant fermé la porte. Les 2 équipes ont eu des supériorités numériques sans toutefois être en mesure de capitaliser.

Les Leafs marquent

Avec 3 minutes de fait en deuxième période, les Maple Leafs ont ouvert la marque lorsque le tir de Igor Ozighanov a fait bouger les cordages. 1-0 Leafs.

But refusé

Moins d’une minute après le but d’Ozighanov, le tir de la ligne bleue de Par Lindholm a déjoué le gardien mais l’entraineur du Colorado a contesté le but pour hors jeu et celui-ci a été refusé.

Kapanen

Quelques secondes plus tard, Kasperi Kapanen a inscrit son 15e de la saison sur des passes de Andreas Johnsson et Auston Matthews. 2-0 Toronto

Colorado réplique

L’Avalanche n’a pas tardé à donner la réplique en inscrivant 2 buts de suite, et tous deux marqués par le dangereux premier trio de l’équipe qui fait beaucoup jaser dans la LNH. Gabriel Landeskog a compté en premier, suivi de son partenaire Mikko Rantanen. 2-2 en milieu de deuxième période.

L’Avalanche prend l’avance

Pour la première fois du match, les visiteurs ont pris l’avance, et ce en infériorité numérique, lorsque Carl Soderberg a profité d’une erreur défensive de Jake Gardiner pour marquer et donner l’avance aux siens. 3-2 Colorado.

Toronto égalise

Les Maple Leafs ont créé l’égalité lorsque Mitch Marner a inscrit son 18e de la saison sur un puissant tir du poignet.

Encore Soderberg

L’Attaquant du Colorado a redonné l’avance à son équipe trouvant le fond du filet. 4-3 Colorado.

Filet désert

Les Maple Leafs ont retiré leur gardien avec un peu plus de 2 minutes à faire en troisième période mais ce sont les visiteurs qui en ont profité pour enfiler 2 buts, dont un de Carl Soderberg pour ainsi compléter son tour du chapeau. Marque finale, 6-3 Colorado

Les Maple Leafs partent maintenant sur la route pour un voyage de 2 matchs en Floride où ils essayeront de retrouver le chemin de la victoire.