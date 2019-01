Les Bruins s’accrochent et l’emportent sur les Maple Leafs

Les rivaux de division des Maple Leafs, les Bruins de Boston étaient de retour à l’Aréna Scotiabank pour leur dernier affrontement de la saison régulière. L’Express était sur place pour assister à la rencontre.

Ces 2 équipes ont beaucoup d’histoire et on peut dire que les Bruins sont un peu la bête noire des Leafs. Si les série éliminatoires commençaient maintenant, en fonction du classement actuel, ces 2 équipes se retrouveraient pour un duel de première ronde.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage en toute fin de période lorsque le tir de David Krejci a déjoué le gardien Michael Hutchinson , qui en était à son 5e départ consécutif dans l’uniforme des Leafs. 1-0 Bruins après 20 minutes.

Les Maple Leafs ont créé l’égalité en milieu de deuxième alors qu’Andreas Johnsson a trouvé le fond du filet pour inscrire son 10e but de la saison.

Using Mango magic to make sure this shot found a way in. #LeafsForever pic.twitter.com/l8j3rN5wov

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 13, 2019