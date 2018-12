Les Maple Leafs sur une lancée victorieuse

Mitch Marner inscrit 2 buts et les Leafs l'emportent 5-3 sur les Rangers

Cindy Caron

22 décembre 2018 à 23h01 22 décembre 2018 à 23h01

Samedi soir les Maple Leafs étaient les hôtes d’une équipe des « Original 6 » alors qu’ils affrontaient les Rangers de New York. Ils tentaient d’obtenir une troisième victoire consécutive et L’Express était présent pour assister à la rencontre.

Marleau ouvre la marque

Les Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage tôt en première période lorsque le vétéran Patrick Marleau, bien posté devant le filet, a fait dévier un tir de la ligne bleue de Morgan Reilly pour donner l’avance au siens 1-0.

Un but historique

Avec ce but, Marleau a dépassé le « Rocket » Maurice Richard et pris le 30e rang sur la liste des meilleurs marqueurs de la Ligue Nationale.

Jeu de puissance raté

Les Maple Leafs ont profité d’un avantage numérique de 4 minutes en deuxième période suite à une pénalité aux Rangers mais n’ont malheureusement pas été en mesure de capitaliser.

Avec 5 minutes à faire au deuxième vingt, les new-yorkais ont égalé la marque lorsque Neil Pionk a fait bouger les cordages. 1-1 après 40 minutes.

Les Leafs se reprennent

Il n’aura fallu que quelques minutes en troisième pour voir les Maple Leafs reprendre l’avance alors qu’Andreas Johnsson a marqué.

Continuant sur leur lancé, l’équipe locale a solidifié son avance quand Morgan Reilly a vu son tir trouver le fond de la cage. 3-1 Toronto.

Morgan Reilly est présentement en tête des défenseurs et plusieurs le considère déjà comme le gagnant du trophée Norris.

Les Rangers répliquent

L’attaquant Kevin Hayes a cependant très vite rappliqué pour les Rangers en déjouant Frederik Andersen. 3-2

Trio dominant

Le trio composé de Mitch Marner, John Tavares et Andreas Johnsson a été dominant tout au long de la partie et ce sont ces derniers qui ont redonné une avance de 2 buts aux Leafs sur un superbe but de Mitch Marner. 4-2 Maple Leafs.

Alors que les Leafs croyaient avoir la victoire en poche, les Rangers sont venus brouiller les cartes et rétrécir l’écart à un but lorsque la rondelle s’est retrouvée derrière le gardien Andersen.

Filet désert

Tentant le tout pour le tout, les Rangers ont retiré leur gardien en fin de match mais en vain puisque Mitch Marner y est allé d’un but dans un filet désert.

Et de trois

Troisième victoire de suite pour les torontois qui l’emportent 5-3. Ils seront de retour à l’Aréna Scotiabank ce dimanche alors qu’ils affronteront les Red Wings de Détroit.