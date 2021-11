Remontée in extremis des Maple Leafs qui l’emportent en prolongation

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsqu’ils ont profité d’un mauvais repli défensif des Leafs pour s’amener à 2 contre 1 devant le gardien Jack Campbell. Pat Maroon a touché la cible. Un premier but cette saison pour le joueur qui a remporté la Coupe Stanley lors des 3 dernières saisons (St-Louis, Tampa x2)

Les visiteurs ont été indisciplinés en toute fin de première période. Nous avons tout d’abord vu l’officiel lever le bras lorsque Victor Hedman a accroché Mitch Marner.

Mikhail Sergachev est immédiatement venu porter un coup à la tête de Marner qui se relevait de l’accrochage. Une échauffourré s’en est suivie et Hedman et Sergachev se sont retrouvés au banc des pénalités.

Suspension or no? 🤔



Mikhail Sergachev got 2-minutes for an illegal check to the head after this hit on Mitch Marner. pic.twitter.com/8qdqblPiAk