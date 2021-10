Les Maple Leafs s’éclatent face aux Red Wings

Les Red Wings ont encore une fois nivelé l’avance des Leafs. Vladimir Namestnikov a trouvé le fond du filet pour garder son équipe dans le match.

Enfin un but pour Mitch Marner

Une des figures polarisantes des Maple Leafs est le joueur vedette Mitch Marner. Ce dernier a connu de très difficiles séries éliminatoires l’an dernier et avait seulement une mention d’aide à sa fiche avant le match de samedi. Il a fait bondir les spectateurs de leurs sièges en fin de partie en volant le disque au gardien adverse et le poussant dans le filet. Enfin un premier but pour l’attaquant qui subit les foudres des amateurs de hockey depuis des mois.

Les Red Wings ont marqué avec moins d’une minute à faire, au grand désarrois du capitaine Tavares qui a fracassé son bâton en geste de frustration. Le gardien Mrazek n’a pas été solide pour sa première présence devant le filet à domicile. Les Leafs l’emportent tout de même 5-4.

Échos de vestiaires

Alex Kerfoot était content pour son partenaire de trio Mitch Marner. « Mitch allait s’inscrire au pointage. Il est un trop bon joueur pour être en panne trop longtemps. Il savait que ça s’en venait et nous le savions aussi. Ça doit être un soulagement pour lui, surtout dans un moment comme celui-ci où c’était un but important pour nous et nous avons gagné. »

John Tavares a quant à lui parlé de la belle chimie qui s’est installée avec ses 2 partenaires de trio. Il a joué avec eux à quelques reprises et ils sont confortables ensemble.