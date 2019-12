Les Maple Leafs l’emportent facilement face aux Red Wings 4-1

Gardiens

Les 2 gardiens de but étaient en très grande forme. Michael Hutchinson a effectué plusieurs arrêts spectaculaires pour garder les Leafs dans le match. Du côté des Red Wings, les 2 anciens Leafs Jonathan Bernier et Calvin Pickard n’ont également rien laissé passer. Pickard a prit la relève de Bernier en première période après que ce dernier ce soit blessé au bas du corps.

Toronto marque

Les Maple Leafs ont été les premiers à ouvrir la marque en fin de deuxième alors que Zach Hyman a trouvé le fond du filet. Le but a été déplacé sur le jeu en raison d’un accrochage qui a fait trébucher Hyman. Les Red Wings allaient être pénalisé sur la séquence mais la reprise vidéo a confirmé que la rondelle avait bel et bien traversé la ligne. Un 7e but cette saison pour l’attaquant. 1-0 Leafs.

Et de 2

Les Maple Leafs ont doublé leur avance en début de troisième lorsque le tir d’Auston Matthews a déjoué le gardien Calvin Pickard entre les jambières. Le but en avantage numérique était le 22e de Matthews cette saison.

Les Leafs en rajoute

À mi-chemin de la troisième période, les Maple Leafs se sont donné une confortable avance lorsque Zach Hyman a compté son 2e du match. Un superbe tir du revers qui a trompé la vigilance de Pickard, qui a un peu mal parut sur le jeu. 3-0 Toronto.

La domination se poursuit

Les torontois ont continué leur domination complète sur les Red Wings lorsqu’Auston Matthews a aussi marqué son 2e de la partie. 4-0 Toronto.