Maple Leafs: Mitch Marner et Auston Matthews brillent dans la victoire

Matthews ouvre la machine

Le détenteur en titre du trophée Maurice Rocket Richard, Auston Matthews, a également touché la cible en deuxième période. Deux fois plutôt qu’une. Tout d’abord en avantage numérique lorsque William Nylander lui a servi une passe parfait et son foudroyant tir du poignet de a fait bouger les cordages.

Il a marqué son 2e de la partie avec moins d’une minute à faire au deuxième vingt. Bien posté devant le filet, Matthews a doublé l’avance de son équipe Robin Lehner avait fait l’arrêt initial, mais la rondelle a glissé dernière lui. 3-0 Toronto.

Plus de peur que de mal pour les Leafs

Le défenseur Travis Dermott a manqué la majorité de la 2e période et plusieurs se posaient des questions à son sujet. Il a bloqué un tir en première période et a dû passer une radiographie. Les résultats sont revenus négatifs et il est revenu au jeu en troisième.

Nylander en rajoute

William Nylander en a rajouté pour les Maple Leafs lorsque son tir de l’enclave a trompé la vigilance de Lehner et s’est retrouvé dans la lucarne. Michael Bunting et TJ Brodie (qui disputait son 700e match en carrière dans la LNH) ont obtenu des mentions d’aide sur le but. Nylander est actuellement le meilleur marqueur de l’équipe avec 4 buts.

Blanchissage pour Campbell

Les Maple Leafs ont tenu bon et l’ont emporté par la marque de 4-0. Le gardien Jack Campbell a effectué 26 arrêts pour obtenir son premier blanchissage de la saison. Il s’agit d’un 5e jeu blanc en carrière pour Campbell.