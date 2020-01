Tout va pour le mieux à Denver pour Samuel Girard

«Ça a bien été et j’ai été healthy scratch (réserviste). Après, comme ils avaient besoin d’un centre pour cette année-là pour se rendre loin en séries, ils m’ont échangé. Je suis arrivé ici au Colorado et ça a juste bien fité. C’est une équipe jeune. On a fait quelques bons échanges pour se renforcer et ça va très bien présentement.»

L’échange

Après avoir craqué l’alignement de l’équipe du Tennessee, Girard a été impliqué dans un échange à trois voies entre les Prédateurs, les Sénateurs et l’Avalanche. L’échange l’a vu passer au Colorado. Comment a-t-il vécu la transaction si tôt au début de sa carrière professionnelle?

«C’était un peu un choc. Veut veut pas, je venais juste de rentrer dans la Ligue nationale. De me faire échanger, je n’avais jamais connu ça. Après 10-15 minutes, j’ai appelé mes parents et mon agent et mon agent a dit: «c’est une bonne affaire pour toi.» Ensuite, j’ai regardé tout ce qu’il y avait aux alentours et je me suis dit que c’était une bonne affaire et pour le mieux»

Un nouveau contrat

Girard s’est rapidement adapté avec ses nouveaux coéquipiers à Denver et la direction de l’Avalanche lui a offert un contrat de 7 ans d’une valeur de 35 millions $US. Beau vote de confiance pour celui qui a signé son nouveau contrat durant la saison estivale.

«C’est une grosse marque de confiance malgré mon bas âge. J’ai 21 ans et je joue en haut de 20 minutes par game, alors c’est vraiment l’fun de voir que l’équipe et l’organisation me font beaucoup confiance comme ça. Je pense qu’avec le contrat qu’ils viennent de me donner, ça fait preuve qu’ils croient en moi.»