Les Maple Leafs gâchent le retour de Zach Hyman

Matthews présent, mais pas McDavid

Qui dit Leafs vs Oilers dit un duel Auston Matthews et Connor McDavid. Malheureusement pour les amateurs de hockey, c’est sans les services de McDavid que les Oilers se sont présentés. Ce dernier a testé positif à la COVID-19 il y a quelques jours.



Auston Matthews a bien failli ne pas être de l’alignement non plus après avoir aussi rendu un test positif. Un test PCR subséquent a confirmé que le joueur était négatif. Matthews a admis que c’était la 2e fois en 2 semaines qu’il produisait un faux négatif.

John Tavares ouvre la marque

Les Maple Leafs n’ont pas tardé avant de s’inscrire au tableau indicateur. Le gardien Mike Smith a initialement fait l’arrêt sur le tir de William Nylander, mais Tavares a poussé le rebond dans le filet.

Deux buts de suite pour les Oilers

Les visiteurs ont rapidement égalisé lorsque le tir sur réception de Brendan Perlini a eu raison du gardien Jack Campbell.

Le toujours dangereux Leon Draisaitl et meneur actuel au classement des buteurs de la LNH a donné l’avance à son équipe. Draisaitl et Yamamoto se sont amenés à 2 contre un devant Campbell et le joueur vedette des Oilers a facilement poussé la rondelle dans le filet.

Rebond chanceux

Les Maple Leafs ont égalisé la marque avec 26 secondes à faire au premier vingt. Le tir de la ligne bleue du défenseur TJ Brodie s’est faufilé au travers de la foule et derrière le gardien des Oilers. 2-2 après une période de jeu.