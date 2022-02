Auston Matthews compte 2 buts dans la victoire des Maple Leafs

Les noms de Travis Dermott et Justin Holl circulent beaucoup dans les rumeurs de transactions et il est fort probable qu’un d’eux se retrouve sous d’autres cieux d’ici à la date limite des transactions du 21 mars.

Jeu défensif des 2 équipes

Les deux équipes ont joué de façon très serrée tout au long du premier vingt. Aucune des formations ne voulait accorder un but et les gardiens Petr Mrazek et Kaapo Kahkonen n’ont rien laissé passer.

La seule vraie chance de marquer des Leafs est arrivée lorsque Michael Bunting s’est retrouvé en échappée devant le gardien du Wild, mais se dernier a fait l’arrêt.

Enfin des buts

Il aura fallu attendre à mi-chemin de la deuxième période avant de voir une équipe s’inscrire au pointage. Les visiteurs ont tout d’abord trouvé le fond du filet grâce à Frederick Gaudreau qui a trompé la vigilance de Petr Mrazek.

Les Maple Leafs ont rapidement créé l’égalité une minute plus tard. Auston Matthews s’est présenté devant le gardien Kahkonen qu’il a déjoué d’un puissant tir du poignet. Un 35e but cette saison pour Matthews. Il trône au sommet des marqueurs de la LNH à égalité avec Leon Draisaitl des Oilers. Matthews est le détenteur en titre du trophée Rocket Richard.