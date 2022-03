Auston Matthews marque 3 buts et donne la victoire aux Maple Leafs

La remontée du Kraken

Comme c’est souvent le cas récemment, les Leafs ont encore une fois laissé filer une avance. Des erreurs défensives et revirements ont permis aux visiteurs d’égaliser et même prendre les devants.

Alex Wennberg, Colin Blackwell (en désavantage numérique sur un 2 contre 1 avec Yanni Gourde) et Jeremy Lauzon ont tour à tour fait bouger les cordages pour donner des sueurs aux partisans présents.

Trois buts sans riposte pour Seattle. Le gardien Jack Campbell a été laissé à lui-même sur deux 2 contre 1.

La ligne Bunting-Matthews-Marner

Le trio formé de Michael Bunting, Auston Matthews et Mitch Marner est un des plus dynamique et productif du moment dans la LNH. Auston Matthews a inscrit son 2e de la rencontre sur une passe de Bunting pour faire bondir les spectateurs de leurs sièges.