L’impressionnant parcours de Yanni Gourde

«Étre bon dans ma zone, c’est des petits détails de la game qui sont importants pour moi et si je fais tout ça de la bonne façon, le niveau offensif va arriver en temps et lieu.»

Élimination hâtive

Le Lightning était champion de la saison régulière l’an dernier, mais à la surprise générale a été éliminé en 4 matchs lors de la première ronde des séries éliminatoires. Comment s’est passé son été un peu plus court que prévu?

«J’ai eu un très bel été. On a eu beaucoup de temps donc j’ai pris beaucoup de temps pour travailler sur des petits détails de ma game et d’arriver en forme et prêt pour le camp d’entraînement. J’avais hâte que la saison commence et maintenant que c’est parti, je suis vraiment excité.»

La défaite qui motive

«Effectivement. je pense que la façon dont ça s’est terminé l’année passée, on peut mettre ça derrière nous et on veut rebondir et avoir une bonne mentalité cette année.»

2 équipes à surveiller

Tout comme Tampa Bay, les Maple Leafs sont souvent considérés comme étant favoris pour remporter les grands honneurs cette saison. Est-ce que Gourde et ses coéquipiers aiment affronter les Leafs?