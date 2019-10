Le Lightning de Tampa Bay donne une leçon aux Maple Leafs

Du côté de Tampa Bay, le québécois Yanni Gourde à dit ceci lorsque L’Express l’a rencontré après le match:

«C’était une grosse game pour nous ce soir. En plus qu’on revenait d’une défaite en Caroline. C’était vraiment important pour nous de sortir forts. Je pense qu’on a bien sorti ce soir et on a gardé le même plan de match tout le long de la game. Ça c’est vraiment quelque chose que nous devons améliorer et je pense que nous avons été solide ce soir.»

Les Maple Leafs seront de retour à l’Aréna Scotiabank mardi le 15 octobre alors qu’ils seront les hôtes du Wild du Minnesota.