Auston Matthews et les Leafs obtiennent leur laissez-passer pour les séries

Le joueur des Maple Leafs Auston Matthews connaît une saison historique et il a continué sur sa lancée samedi soir face au Canadien de Montréal.



Les deux rivaux s’affrontaient pour une dernière fois cette saison au grand plaisir des 19 113 spectateurs présents à l’Aréna Banque Scotia.

Auston Matthews a compté 2 buts en première période pour donner le ton au match. Joel Edmundson a nivelé la marque en deuxième, mais John Tavares a redoublé l’avance des Leafs. Cole Caufield a touché la cible en deuxième période, mais les Leafs ont été en mesure de conserver leur avance.

Victoire de 3-2 pour Toronto qui s’assure ainsi d’une place en séries éliminatoires pour une sixième saison consécutive. Le gardien Erik Kallgren a arrêté 24 des 26 tirs en sa direction.

Un autre exploit pour Auston Matthews

Après avoir récemment atteint le plateau des 50 buts pour la première fois de sa carrière et avoir éclipsé la marque de Rick Vaive (54) pour le plus grand nombre de buts en une saison pour un joueur des Leafs, Auston Matthews s’est inscrit une fois de plus à l’histoire.