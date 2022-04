Auston Matthews atteint enfin le plateau des 50 buts dans une saison

Des souvenirs de Iginla pour Giordano

Ses coéquipiers étaient très excités pour le joueur de 24 ans et lui ont réservé un accueil festif à son retour au vestiaire.

Le nouveau venu Mark Giordano a qualifié de spécial de pouvoir vivre ce moment avec son coéquipier et il a dit que ce n’était pas sans lui rappeler ses années à Calgary où il avait vu Jarome Iginla accomplir l’exploit à quelques reprises. Il a ajouté que Matthews est probablement le joueur le plus complet des 2 côtés de la patinoire avec qui il a joué.

50aking it all in 😆 pic.twitter.com/0rb7FmX3gH — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) April 1, 2022

Route périlleuse

La route pour atteindre le 50 buts aura été ardue pour Auston Matthews. Bien qu’il ait connu de nombreuses saisons de 40 buts ou plus (2016-2017,2019-2020 et 2020-2021), les blessures et les saisons écourtées en raison de la COVID lui auront nui.