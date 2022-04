Les Leafs l’emportent sur les Bruins et connaissent leurs adversaires pour les séries

Soirée de repos pour plusieurs

« Le plus important est de rester en bonne santé », disait l’entraîneur Sheldon Keefe plus tôt dans la journée. Il avait choisi d’accorder un soir de repos à ses joueurs vedettes Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et Jack Campbell.



Du côté des Bruins, ce sont Brad Marchand, Patrice Bergeron, David Pastrnak, Taylor Hall, Erik Haula, Matt Grzelcyk, Charlie McAvoy et Hampus Lindholm qui étaient laissés de côté.

Boston profite d’un rebond

Les Bruins ont rapidement ouvert la marque en début de match. Le gardien Erik Kallgren a alloué un rebond que l’attaquant des Bruins Trent Frederic a rapidement poussé entre ses jambières.

Les Leafs répliquent

Les Maple Leafs ont créé l’égalité quelques minutes plus tard lorsqu’Ilya Mikheyev a fait dévier un tir derrière Jeremy Swayman. Un 21e but cette saison pour le joueur russe.

William Nylander a doublé l’avance des siens en se présentant seul en échappée devant le gardien des Bruins qui a habilement déjoué.

La jeune recrue Nick Abruzzese a inscrit son premier but en carrière dans la LNH en toute fin de première période. Après avoir représenté les États-Unis aux derniers Jeux olympiques, il a signé un contrat avec les Leafs il y a quelques semaines. 3-1 Toronto après le premier vingt.