Les Maple Leafs pulvérisent le Lightning dans le premier match de la série

Désavantage numérique impressionnant

Les Maple Leafs figuraient au 8e rang des meilleurs désavantages numériques de la ligue au terme de la saison régulière. Ils ont montré pourquoi en neutralisant les joueurs du Lightning pendant 5 minutes. Les Leafs ont même eu quelques belles occasions de marquer durant cette infériorité numérique.

Toronto fait bondir la foule

Les Maple Leafs ont saisi le momentum du match et on ouvert la marque. Le puissant tir frappé de la pointe de Jake Muzzin s’est faufilé dans la foule postée devant le gardien Vasilevskiy et a touché la cible. 1-0 Toronto après une période de jeu.

MUZZIN OPENS THE SCORING! 🚨 pic.twitter.com/vNHhQBSa4F — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 3, 2022

Les Leafs contrôlent la deuxième période

Alors que les Maple Leafs profitaient d’un 5 contre 3 pour un peu plus d’une minute, Auston Matthews a doublé l’avance de son équipe. Son lancer sur réception a fait bouger les cordages et doublé l’avance des siens.