Remontée extraordinaire des Maple Leafs qui prennent l’avance dans la série

Les Maple Leafs et le Lightning de Tampa Bay étaient de retour à l’Aréna Banque Scotia mardi soir. La série étant égale, les deux équipes tentaient de prendre l’avance avant de retourner à Tampa jeudi.

Le Lightning a rapidement pris les devants dans le match grâce à des buts de Steven Stamkos et Victor Hedman.

Le vétéran Jason Spezza a fait un discours dans le vestiaire durant la première intermission qui a semblé donner des ailes à son équipe. John Tavares s’est enfin inscrit au pointage en deuxième alors que la machine s’est mise en marche au troisième vingt.

Morgan Rielly et William Nylander ont compté pour créer l’égalité et donner l’avance aux Leafs pour la première fois du match. Ryan McDonagh a ramené les 2 équipes à la case départ, mais Mitch Marner et Auston Matthews ont joué les héros et procuré la victoire aux Maple Leafs.

Jack Campbell a repoussé 32 tirs en sa direction.