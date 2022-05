Bilan de saison: peu de changement en vue pour les Maple Leafs

Corroborant avec les propos de Matthews au sujet de l’effort, Morgan Rielly a admis que l’équipe doit tout de même trouver la force d’en faire plus. «Nous devons faire plus. Surtout quand le résultat est celui-là. C’est difficile, mais nous devons en faire plus.»

«Nous allons continuer de frapper à la porte jusqu’à ce qu’on la défonce», a pour sa part dit le capitaine John Tavares.

Quatre contrats qui pèsent lourd pour les Leafs

Les Maple Leafs sont souvent critiqués pour avoir beaucoup trop investi dans leurs 4 attaquants vedettes. Auston Matthews (11.6M), John Tavares (11M), Mitch Marner (10.9M) et William Nylander (6.9M). Un total de 40 millions pour 4 joueurs seulement.

Après une autre élimination au premier tour, est-ce le temps de se départir d’un de ces joueurs du noyau? La question se pose et le joueur le plus susceptible de partir serait le suédois William Nylander.



Avec un contrat de 6.9M pour encore 2 ans, il est le plus facile à bouger par voie de transaction. Considérant qu’il vient de connaître sa meilleure saison en carrière (34 buts, 46 passes pour un total de 80 points), les Leafs auraient assurément un bon retour pour l’attaquant de 26 ans.



Questionné à ce sujet, il a dit que les rumeurs sont les mêmes depuis qu’il est ici et que son été va être normal comme d’habitude. «C’est ici que je veux jouer et ici que je veux gagner.»

Les vétérans Spezza et Giordano de retour?

Jason Spezza a eu un impact positif, sur la glace et dans le vestiaire, depuis son arrivée avec les Maple Leafs en 2019. Le discours qu’il a fait durant la première intermission du match #5 a redonné des ailes aux Leafs qui l’avaient emporté.