Une saison de la dernière chance pour les Maple Leafs

Une compétition devant le filet

Comme ce fut le cas la saison dernière, les Maple Leafs n’entameront pas la saison avec un gardien numéro un.



Kyle Dubas a admis n’avoir rien promis à personne. «Ils devront le mériter. Je suis vraiment excité à propos de Matt (Murray), Ilya (Samsonov, Kallgren et Woll. Les quatre. Nous avons beaucoup de confiance en nos gardiens et nous sommes excités pour la saison.»



De son côté Matt Murray a parlé du défi qui l’attend et de l’importance d’une bonne relation entre les gardiens. Murray a remporté 2 Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2017 et 2018, mais a connu des hauts et bas depuis. Il a été décevant lors de son passage avec les Sénateurs d’Ottawa.



«La relation entre les gardiens est spéciale. Nous devons nous pousser les uns les autres et nous soutenir mutuellement. J’ai l’impression d’avoir beaucoup à prouver. Mon travail est d’être prêt à jouer quand mon nom est appelé.»

Les absents au camp d’entraînement de Leafs

Quelques joueurs manquaient à l’appel lors du premier jour du camp. Timothy Liljegren s’est présenté avec des douleurs et a été opéré pour une hernie. Il ratera les 6 prochaines semaines. Pierre Engvall s’est blessé à une cheville, et son cas sera réévalué la semaine prochaine.



Quant au jeune défenseur Rasmus Sandin, il est actuellement en dispute contractuelle avec l’organisation et est demeuré en Suède. Ce dernier s’est vu offrir le même contrat que Timothy Liljegren (2 ans à 1.4 million par saison) et a refusé.

Sandin, dont l’agent est le même que William Nylander (Lewis Gross), pourrait fort probablement rater le début de la saison.



William Nylander avait fait la grève jusqu’au 1er décembre il a quelques années. Lorsque questionné sur le sujet, Nylander a admis avoir vu Sandin durant l’été. “Je lui ai juste dit de faire ce qu’il avait à faire pour être heureux de sa situation.”

Le prochain contrat de Matthews sur toutes les lèvres

Un contrat qui fait couler beaucoup d’encre présentement est celui que pourrait signer Auston Matthews au terme de la prochaine saison.

Le récipiendaire des trophées Rocket Richard et Hart est sous contrat pour encore 2 saisons, mais pour signer une prolongation de contrat dès le 1 juillet. Ce dernier risqué fort probablement de faire sauter la banque et devenir le joueur le mieux payé du Circuit Bettman.



Les journalistes n’ont pas hésité à le questionner sur le sujet après quelques questions, il a été plutôt vif dans ses propos.



«Je comprends pourquoi vous le demandez, les gens veulent savoir, mais je ne parlerai pas de cela toute la saison. J’ai dit très clairement que j’aime Toronto, c’est devenu ma maison, et j’aime mes coéquipiers Mais je veux juste me concentrer sur cette saison.»

Une chance de changer l’histoire pour les Maple Leafs

«Nous sommes extrêmement excités. C’est une autre chance pour nous de changer l’histoire. Je sais que les gens regarderont les séries éliminatoires et nous sommes d’accord. Nous devons nous donner les meilleures chances au moment des séries, car nous savons que c’est en fonction de nos résultats que nous serons jugées.»



Le camp d’entraînement se poursuit pour les prochaines semaines et les Maple Leafs débuteront la saison le 12 octobre prochain au Centre Bell à Montréal.