Jason Spezza se retire après 19 saisons dans la LNH

« Est-ce que je peux encore contribuer et aider l’équipe? Je pense que oui la plupart du temps. Mais à 39 ans, ça devient de plus en plus dur de le faire toute la saison et après plusieurs discussions avec plusieurs bonnes personnes, nous avons déterminé que c’était peut-être la meilleure chose à faire. »

Pas de Coupe Stanley pour Spezza

Jason Spezza a atteint la finale de la Coupe Stanley à une reprise en 2007 avec les Sénateurs d’Ottawa, mais l’équipe s’était inclinée en 5 matchs face aux Ducks d’Anaheim.

« C’est un gros vide dans mon coeur et ma carrière de ne pas avoir été capable de gagner la Coupe. C’est ma vie le hockey et de ne pas avoir été champion est très difficile. Je vais essayer de gagner une Coupe en tant que membre de la direction et c’est ce qui va me garder motivé. »

Il a dit qu’il croyait vraiment aux chances des Maple Leafs de se rendre loin en séries cette année et que l’élimination hâtive l’a surpris. Il a également comparé la déception de cette année avec celle de 2007. « Le choc de la défaite a été aussi fort pour moi que de perdre en finale. »

Un rôle à déterminer avec les Leafs

Le rôle que Jason Spezza occupera avec la direction des Maple Leafs est encore à confirmer. Kyle Dubas a dit que Spezza va commencer immédiatement avec le repêchage et la période des agents libres. « Il va observer, apprendre et s’imprégner. »