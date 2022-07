10 suggestions pour profiter du quartier Ossington-Dundas pendant la Franco-Fête

Sa topographie est intéressante. Le parc était anciennement traversé par le ruisseau Garrison Creek, enjambé par un pont. Le développement urbain accru a pollué le cours d’eau. La Ville l’a enfoui, intégré dans le système d’égout.

Dans les années 1960, on a utilisé le remblai de la construction de la ligne de métro Bloor-Danforth pour remplir le ravin tracé par Garrison Creek. Il en reste une intrigante «cuvette» dans la partie nord du parc.

5. Les beaux édifices autour de la rue Halton

Du sentier du côté Nord-Ouest du parc Trinity Bellwoods, on a accès à la rue Shaw, où l’on trouve la belle église aux portes en mosaïque The Byzantine Catholic Slovak Cathedral of the Nativity of the Mother of God (257 Shaw).

En poursuivant sur la rue Halton, qui se trouve juste devant, on croise l’une des plus belles maisons du quartier, hébergeant maintenant la beauté victorienne Maynard Nursing Home (28 Halton), considérée comme l’une des meilleures résidences pour aînés de Toronto.

Elle est construite sur le site de Pine Grove, datant de 1804. Pine Grove fut démolie en 1894 par la famille Levack pour céder la place au magnifique manoir du 19e siècle.