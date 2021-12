Balade autour de Delysées sur Ossington, dans le quartier Trinity-Bellwoods

Et comme si ce n’était pas suffisant, on peut leur emporter un bijou brisé afin qu’ils nous proposent comment en faire une nouvelle création. Puisqu’ils offrent des cartes-cadeaux, on peut facilement offrir à un être cher le plaisir de profiter de ce genre de service.

Bon à savoir

Dans une autre chronique, je décrivais d’autres points d’intérêt d’une balade autour de l’avenue Ossington.

Si vous habitez dans l’Est de la ville, vous noterez qu’il est possible de passer une commande sur leur site web et d’aller la chercher dans Leslieville, à l’arrière du 20 avenue Logan. Il vous faudra faire le tour du bloc pour contourner les commerces en rangée. Attention: vous devez les appeler après avoir fait votre commande en ligne, pour spécifier que vous désirez un pick-up dans Leslieville.