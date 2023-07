Trio féminin hors-la-loi recherché à Toronto: Les Chiclettes

Prendre sa place dans un F World

Dans Moi, Myself & Me, sur le ton léger d’un jazz à gogo, elles s’érigent contre les conventions superficielles qui réduisent la valeur d’une femme à son âge.

Il est grand temps que tout bascule, affirme le trio dans Le F World, un appel aux femmes à réclamer leur «force tranquille».

Avec leur esthétique ancrée dans la rockabilly et leur humour contagieux, les trois déesses se sont donné la permission d’amplifier leur petite voix intérieure pour aider toute et chacune à assumer son côté badass et prendre sa place dans notre F World.

Après la Franco-Fête de Toronto, Les Chiclettes se produiront en France du 9 au 15 août, puis dans l’Est du Canada du 12 au 30 novembre.