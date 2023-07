Franco-Fête de Toronto: huit concerts dans le quartier Dundas-Ossington

La Franco-Fête de Toronto revient sur la rue Halton et au bar The Painted Lady, dans le quartier des rues Dundas et Ossington, pour trois jours de concerts gratuits du trio Les Chiclettes et Cayenne le 28 juillet, Twin Flames, Scott-Pien Picard, Kizaba, DJ UNPIER et DJ Weedim le 29, Moonfruits et The TWO le 30.

La #FFT2023 débutera vendredi soir au Painted Lady pour s’installer rue Halton (au Sud de Dundas à l’angle d’Ossington) le samedi en après-midi et en soirée, et le dimanche en après-midi.

Le festival s’annonce plein d’énergie avec une programmation où chaque artiste représente une culture et un style très différent.

«Pour la seconde année consécutive, la Franco-Fête aura lieu sur la rue Halton, un endroit en effervescence dont nous vous invitons à découvrir la richesse culturelle», commente Vincent Rocheleau, président du conseil d’administration de la Franco-Fête de Toronto.

«Pour cette 41e édition, notre festival continue de célébrer la Francophonie venue des quatre coins du monde avec une programmation qui favorise l’épanouissement de nos communautés.»