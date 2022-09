Tout ce que les ados devrait savoir sur le sexe

Docteure Alix

La pétillante Nathalie Nadon incarne la Docteure Alix. Toujours avec beaucoup d’humour, elle s’entretient avec des experts, discutent avec des ados et répond à des questions parfois difficiles à aborder sur la sexualité.

Aucun sujet n’est tabou pour Docteure Alix (pour Nathalie Nadon non plus dans la vraie vie, assure-t-elle), qui n’hésite pas à aller droit au but de manière parfois surprenante et souvent amusante avec des costumes, des graphiques et des accessoires rocambolesques.

Le personnage travaille dans un hôpital… mais elle a aussi son propre spectacle! On aura donc droit à des quiz, effets sonores et des lumières vives pour donner une saveur de type «jeu télévisé».

«C’est une scientifique, mais aussi encore une ado dans son tempérament», explique la comédienne.

Des artistes se confient

Aucun épisode n’est consacré à l’homosexualité ou aux identités de genre, mais «l’adaptation canadienne y fait référence à plusieurs occasions», indique Nathalie Nadon. «Et certains personnages et invités sont de toute évidence LGBTQ.»