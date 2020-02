Unis TV: Jeunes chefs en mission

L’alimentation est au coeur des discussions, et la cuisine est de plus en plus présente sur nos écrans. Unis TV nous propose cet hiver la nouvelle émission Jeunes chefs en mission. Les premiers épisodes sont déjà en ligne.

Les Brigades Culinaires

La série nous présente les «brigades culinaires» de 13 écoles secondaires canadiennes.

Le programme Les Brigades Culinaires est présent dans plus de 300 écoles partout au Canada. Le but de l’opération est de rendre accessible la formation culinaire au plus grand nombre de jeunes.

Chaque épisode de Jeunes chefs en mission met en vedette une brigade qui doit relever le defi lancé par l’animatrice Marina Bastarache et le chef invité.

Parmi les chefs invités de la saison 1, on retrouve Jean-Luc Boulay et Geneviève Everell. Les élèves ont une journée pour trouver tous les ingrédients nécessaires à leur recette, dans le but de préparer un repas pour un organisme de leur région.