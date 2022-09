Entre deux mondes: ressourcement fructueux pour la Tangente

Le résultat est le fruit d’une belle complicité, et surtout d’une grande confiance, entre Alain Doom, l’auteur de la pièce Un quai entre deux mondes (parue en 2018 aux Éditions Prise de parole) et Louise Naubert, celle pour qui le texte avait été écrit et qui allait en assurer le montage dramaturgique et la mise en scène.

Remaniement de répliques et de scènes

Rebaptisé Entre deux mondes, le texte s’est construit à même des moutures antécédentes auxquelles la comédienne et metteure en scène avait collaboré comme interprète. La plume demeure celle d’Alain, sans réécriture aucune, mais dans un remaniement et agencement de répliques et de scènes par la directrice artistique du Théâtre la Tangente.

«Il y a plus de cinq ans que cette idée me trotte dans la tête», raconte Louise Naubert. «Je voulais raconter l’histoire de cette femme. Parce qu’au cœur des nombreuses moutures du texte d’Alain, je retrouvais toujours l’ambivalence d’un personnage à la fois déchiré entre l’urgence de dire, donc d’être entendue, et la réticence à se dévoiler, à aller jusqu’au bout.»

«Et ça me fascinait. Quand j’ai proposé à Alain d’en faire une adaptation scénique en allant puiser dans des versions inédites, il m’a donné carte blanche… Le plus beau cadeau qu’on puisse me faire!»

Thème difficile

Fidèle à son habitude, le Théâtre la Tangente n’a pas eu peur d’explorer, entre autres, un thème difficile, celui du suicide, et de vouloir explorer les circonstances individuelles, familiales ou sociales qui peuvent pousser une personne à envisager de poser un geste irréversible.