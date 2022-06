La Franco Fierté LGBTQ célébrée pendant tout le mois de juin

Diversi-thé

Le dimanche 19 juin à midi, FrancoQueer invite les gens à prendre le thé, ou plutôt un «diversi-thé» sous le thème de la fierté francophone LGBTQ des aîné.e.s. «C’est une invitation à découvrir des histoires positives d’aîné.e.s LGBTQ francophones et à discuter ensemble de comment favoriser leur bien-être.»

FrancoQueer explique que «Diversi-thé vise à créer des événements éducatifs et culturels dans un espace inclusif et collaboratif pour célébrer la diversité dans tous ses aspects». L’activité est présentée en partenariat avec le FQAT (Forum des queers et allié.e.s de Toronto), la FARFO (Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario) et CAH (Centres d’accueil Héritage).

L’activité a lieu chez CAH, 33 Hahn Place dans le quartier du Marché au centre-ville. Inscription.

Journée des Autochtones

Le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones, FrancoQueer programme une conférence en ligne (Zoom) de l’artiste peintre métisse et bispirituelle Diane Montreuil.

Elle parlera de son parcours et de son art, ainsi que de son parcours d’acceptation de soi et ses multiples identités. La présentation permettra également de découvrir ses oeuvres d’art inspirées de sa culture, qu’elle utilise comme «outil de guérison». Inscription.