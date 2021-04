Ciné Fierté «bonus» avec le thriller Un couteau dans le cœur

En partenariat avec le festival de cinéma LGBTQ Inside Out, le festival franco-torontois Cinéfranco clôt la saison de son chapitre Ciné Fierté avec une présentation «bonus» de deux films «audacieux» du 22 au 25 avril.

Pourquoi «bonus»? Parce que le projet Ciné Fierté, inauguré en janvier, avait prévu trois programmes mensuels, mais qu’on a décidé d’en présenter un quatrième.

Vanessa Paradis

Dès ce jeudi 22 avril à 19h, Ciné Fierté présentera Un couteau dans le cœur, un thriller français jamais diffusé au Canada, mettant en vedette l’actrice Vanessa Paradis.

Réalisé par Yann Gonzalez (2018, 102 minutes), l’histoire se déroule à Paris à l’été 1979. Anne est productrice de pornos gais à petits budgets. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné, et Anne est entraînée dans une enquête étrange…

Ciné Fierté à Manawan

Ce film sera précédé du court-métrage Elle et moi (2008, 6 minutes), de la réalisatrice Marie-Pier (Meky) Ottawa, native de Manawan, une communauté Atikamekw du Nord du Québec. C’est l’histoire d’une relation homosexuelle tumultueuse, envahissante et dévastatrice. Quand l’une se suicide, l’autre reste aux prises avec le questionnement, la honte, le cauchemar… et la peur de poser le même geste irréparable.