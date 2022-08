1000 heures de couverture des Jeux du Canada en direct

Les gens de partout au pays auront l’occasion de visionner gratuitement, en direct, plus de 90% des événements sportifs des Jeux du Canada à niagara2022games.ca/watch du 6 au 21 août. Et CBCSports.ca, CBC Gem et Radio-Canada Sports diffuseront 100 heures de couverture supplémentaire.

La nouvelle plateforme de diffusion en continu des Jeux d’été offrira plus de 1000 heures de couverture de cette 28e édition du plus gros événement multisports au pays, organisé tous les deux ans (été, puis hiver).

Avec le Collège Niagara

La plateforme a été créée en partenariat avec le Collège Niagara. L’établissement postsecondaire est chargé de gérer et de superviser l’ensemble de la production numérique.

La plateforme numérique gratuite diffusera plus de 90% des 18 compétitions sportives, parfois accompagné de commentaires en français et anglais.

Les téléspectateurs pourront également profiter de nombreux contenus sur demande, y compris des événements archivés et les récapitulatifs quotidiens des moments saillants. L’horaire des compétitions des Jeux du Canada de 2022 vient d’être dévoilé.