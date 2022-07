Jeux du Canada: l’Université Brock accueillera le Village des athlètes

De plus, elle a donné une parcelle de terrain pour la construction du Parc des Jeux du Canada et du Centre de développement sportif Walker. Enfin, elle a versé 500 000 $ pour soutenir Niagara 2022.

En permettant à la Société hôte d’utiliser ses installations pendant les Jeux (ses cafétérias et ses résidences, entre autres), et en intégrant les Jeux à divers aspects de sa programmation scolaire, on estime que Brock a contribué à l’événement plus de 3,5 millions $ en nature.

5000 athlètes, entraîneurs, gérants…

Le Village des athlètes abritera plus de 5 000 participants (athlètes, entraîneurs, gérants, personnel de soutien) au cours des deux semaines des Jeux.

Outre les résidences et les cafétérias, le Village des athlètes comportera une clinique médicale, des espaces de divertissement et un carrefour de transport.

Pour célébrer le séjour des athlètes aux Jeux, Brock a conçu une épinglette qui leur sera remise.