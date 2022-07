Jeux du Canada: un pavillon de la francophonie à la Place Niagara

Talents locaux au pavillon de la francophonie

Des talents locaux se produiront quotidiennement sur la petite scène du pavillon de la francophonie. Une artiste locale, Andréa Létourneau, gère une «toile vivante» qui sera peinte sur place par les visiteurs. Il y aura aussi du maquillage, un vox pop, une vidéo sur l’arrivée des Français dans la région.

Une trentaine de bénévoles assureront la logistique du pavillon pendant les 15 jours des Jeux.

Les responsables disent espérer «rencontrer des athlètes et leurs familles de partout au pays». Le slogan du pavillon francophone est «tous les accents sont les bienvenus».

Hall d’honneur des Jeux du Canada

Par ailleurs, le Conseil des Jeux du Canada (CJC) vient de dévoiler six personnalités qui seront intronisées à son Hall d’honneur lors des Jeux de Niagara.

Il s’agit des athlètes légendaires Brian McKeever (ski de fond) et Steve Nash (basketball), des bâtisseurs et pionniers Tom Quinn (badminton et entreprises de sport) et Don Goodwin (commentateur sportif, décédé), et les distingués anciens Stacey Allaster (gérante de tennis) et Michael Strange (boxe).