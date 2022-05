Nouvelle équipe à l’association des Marocains de Toronto

Présidente: Mme Leila Fateh

Vice-présidente: Mme Sofia Zahi

Secrétaire général: M Houssam Gharibi

Trésorier: M Youssef Khalid

Administrateur: M Hassan Douelrachad

Administrateur: M Abdellah Messaoudi

Administrateur: M Salim Gharnate

Développer des services pour les Marocains

«Il propose une vision nouvelle, ambitieuse et claire pour réaliser les objectifs exprimés lors de l’AGA», indique l’AMDT dans un communiqué.

«Il s’agit, entre autres, de développer davantage des services et des programmes solides qui répondent aux besoins de la communauté et explorer les possibilités de partenariat avec d’autres associations ou organismes marocains et canadiens de l’Ontario.»

Processus démocratique

L’AMDT souligne que ses membres qui ont participé au processus démocratique «ont démontré une grande maturité et un intérêt certain pour notre avancement collectif».

La nouvelle présidente a salué les membres de l’équipe sortante «pour leurs efforts et leurs dévouements, ainsi que tous nos volontaires et nos partenaires qui ont soutenu et continuent à soutenir le travail, les projets et les activités de l’Association».

«L’AMDT a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts sociaux, culturels, éducatifs, sportifs et économiques de tous les membres de la communauté, promouvoir la solidarité communautaire, la connaissance et le respect de la tradition et des coutumes ancestrales auprès des enfants et des jeunes, promouvoir et soutenir les membres qui sont dans le besoin et enfin conseiller et informer les nouveaux arrivants de la communauté dans le Grand Toronto.»