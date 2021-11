Le drapeau marocain aux mats de Queen’s Park et de l’Hôtel de Ville

Rachid Zein a répondu aux questions de l-express.ca.

Le drapeau marocain flotte à Queen’s Park et à l’Hôtel de Ville ce 18 novembre. Qu’est-ce que cela représente pour vous?

Le consul félicite le maire de Toronto pour «cette tradition très louable et hautement symbolique». Ce lever du drapeau national représente «un moment fort qui suscite toujours un seul et grand sentiment de fierté et de rattachement indéfectible à notre patrie».

«C’est surtout un gage de diversité du patrimoine multiculturel et inclusif du Canada. Mais également une reconnaissance qui témoigne du rôle vital et précieux que joue la communauté marocaine dans le rayonnement et l’enrichissement de la vie socio-culturelle de la ville de Toronto.»

Il n’oublie pas d’inclure dans ce riche patrimoine marocain ses compatriotes de confession juive. Soit de 15 000 à 17 000 Torontois, représentés par l’association Communauté juive marocaine de Toronto.

Pourquoi implanter un consulat général à Toronto?

Tout commence en janvier 2020, à l’occasion de la visite au Maroc du ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne. Son homologue marocain, Nasser Bourita, annonce alors la décision d’implanter un consulat général à Toronto.