Les Marocains de Toronto célèbrent leur héritage pendant un mois!

«Ce partenariat permettra à cette dernière d’utiliser les locaux de l’AMDT, d’avoir une visibilité et une exclusivité en offrant des services bancaires et financiers ainsi qu’un accompagnement bancaire à la clientèle des particuliers. En échange, la Bank of Africa s’engage à apporter un soutien financier à l’AMDT», précisent le groupe bancaire et l’association.

La banque offre tout un éventail de services. Des ouvertures de comptes aux transferts d’argent, en passant par les crédits aux particuliers et aux entreprises jusqu’aux partenariats économiques.

«C’est une banque très présente en Afrique. C’est donc une façon de faire le lien entre les entrepreneurs d’Afrique, les Canadiens et le Maroc. Elle va enrichir le tissu marocain ici, en présence du consulat, de la société civile, mais aussi le secteur financier et bancaire», souligne Faouzi Metouilli.

Les conseillers de la banque se déplaceront au centre communautaire de Scarborough trois à quatre jours par mois pour présenter leurs offres à la communauté, aux Canadiens et aux entrepreneurs.