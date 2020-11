Le drapeau du Maroc a flotté à l’Hôtel de Ville de Toronto

Le drapeau du Royaume du Maroc a été hissé par la mairie de Toronto ce mercredi 18 novembre à l’occasion du 65e anniversaire de l’Indépendance du Maroc et du 45e anniversaire de la Marche Verte.

En petit comité pour les raisons que l’on sait, le lever du drapeau s’est déroulé en présence du maire John Tory, de l’ambassadrice du Maroc Souriya Otmani, et du Président de l’Association marocaine de Toronto (AMDT), Faouzi Metouilli.

L’AMDT rappelle que cet événement fait partie du Mois de l’Héritage marocain proclamé par la Ville, à l’initiative de la communauté.

lusieurs activités sont organisées par l’AMDT afin de promouvoir la culture, l’histoire et le savoir-faire marocain, ainsi que le dynamisme des membres de la communauté marocaine et leur contribution à la croissance et la prospérité multiculturelle de la province.

Le drapeau marocain se veut le symbole d’un pays «uni, riche et tolérant», indique Faouzi Metouilli. Deux jours plus tôt, c’était d’ailleurs la Journée internationale de la tolérance.