Faouzi Metouilli parmi les nouveaux chevaliers de la Pléiade

Un consulat du Maroc a été inauguré à Toronto en novembre dernier, «Mois de l’Héritage marocain» pendant lequel l’AMDT est très active. Depuis deux ans, l’association gère un centre dans le quartier Finch et Victoria Park.

Retraité à Alban, près de la rivière des Français et de la baie Georgienne, Pierre Riopel a contribué aux activités des secteurs de l’éducation et de l’enseignement postsecondaire de l’Ontario pendant 30 ans. Il a été directeur de conseil scolaire et président du Collège Boréal.

Il est membre du conseil d’administration de l’Institut des politiques du Nord et président du Conseil de gouvernance de l’Université de Sudbury. C’est notamment en ce rôle qu’il a mené l’adoption le 11 mars 2021 de la résolution historique mandatant la transformation de l’Université de Sudbury en une institution universitaire de langue française selon le principe de gouvernance « par et pour » la communauté franco-ontarienne.

Marie-Claude Doucet célèbre ses 25 ans au Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) qui fournit des services en français à la communauté d’Orléans et des environs depuis plus de 40 ans. Le MIFO est devenu un carrefour socio-culturel favorisant la collaboration, l’engagement et le sentiment d’appartenance à la région de la capitale nationale.

Cheffe de la santé publique d’Ottawa, Vera Etches est également professeure auxiliaire à l’Université d’Ottawa responsable des médecins résidents étudiant la santé publique, la médecine préventive et la médecine familiale. Inutile de dire qu’elle a été occupée ces deux dernières années.