Faire revivre l’Histoire sur le lac Témiscamingue

Yves Renson aime aussi particulièrement ce trajet qui se rend jusqu’à une île pour aller chercher des pierres qui seront exposées dans un musée.

Faire revivre le passé

Certaines sorties sont à caractère historique et pédagogique: Fort William, Windsor, Penetanguishene au 400e anniversaire de l’arrivée de Champlain en Ontario, New Liskeard au Village-Noël, l’Écho d’un peuple et l’Écho des régions…

Par exemple, chaque année, à la Journée des voyageurs du Lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue, des canotiers de l’Association arrivent en rabaska (grand canot), vêtus comme des coureurs des bois de l’époque coloniale. Ils font alors diverses animations à saveur historique sur le canot, les fourrures et la vie de voyageur.

Éducation

L’Association visite aussi des classes de 4e et 5e année. «Les élèves étudient la Nouvelle-France et les enseignantes nous invitent à faire des démonstrations de l’arrivée des Européens en Amérique du Nord. C’est l’occasion de parler des Autochtones qui ont appris aux Français, aux Anglais et aux Irlandais comment vivre l’hiver canadien», raconte Yves.

«Parfois, c’est le conseil scolaire qui embauche l’Association pour faire une présentation devant toute l’école. Dans ces cas-là, les canotiers donnent des ateliers dans les classes le matin et la présentation générale se fait l’après-midi», ajoute Maurice Éthier.