Des Québécois encouragés à reprendre des entreprises ontariennes

«Le partenariat développé avec le CTEQ nous permettra d’être en mesure de profiter de son expertise et de disposer davantage d’outils et d’information.»

Le CTEQ va d’ailleurs collaborer à l’analyse des résultats d’une étude de la SÉO sur la situation du repreneuriat en Ontario.

Mis en place cet automne

Le programme de repreneuriat de la SÉO sera mis en place cet automne. «Nous sommes actuellement sur le point de finaliser nos enregistrements de vidéos et les ressources pour notre formation virtuelle.»

Une première série d’activités de la SÉO sur le repreneuriat et l’acquisition d’entreprise (avant l’implication du CTEQ) a été suivie par 65 personnes en janvier et mars derniers. Le microprogramme revient en octobre et novembre.

À plus long terme, l’incubateur provincial de la SÉO ayant déjà une bonne clientèle de startups, celles-ci seront systématiquement «sensibilisé à leur plan de relève pour leur entreprise dès leur démarrage».