Partenariat SÉO-UOF pour orienter les étudiants vers l’emploi et l’entrepreunariat

«Les universités en situation minoritaire sont d’importants centres culturels et d’accueil contribuant à l’attraction, à la rétention et à l’intégration au sein de nos communautés.»

«C’est le cas à l’UOF puisqu’elle est une université à échelle humaine, une université de proximité, ancrée et engagée dans les communautés», témoigne Francine Rivard.

Avantages pour les étudiants internationaux

En collaboration avec le Service aux étudiants de l’UOF, l’entente permettra d’orienter les étudiants internationaux vers les services pertinents d’aide à l’établissement et de favoriser leur compréhension du marché du travail et leur intégration socioéconomique en Ontario.

L’UOF et son Carrefour francophone du savoir et de l’innovation ont conclu et planifient de conclure d’autres ententes avec des acteurs clés et partenaires communautaires francophones qui appuieront les étudiant.es durant et après leur parcours universitaire.