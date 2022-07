Intégration socioéconomique des immigrants francophones à Toronto (2)

Ces services ont été aussi livrés dans des bureaux satellites à Paris, Abidjan, Dakar et Tunis «dans le but d’appuyer l’orientation des nouveaux arrivants francophones vers le Canada et de faire valoir nos communautés francophones en situation minoritaire», précise Dorra Gdoura.

«Notre modèle de partenariat collaboratif nous a permis de faire des avancées considérables quand on parle d’intégration des nouveaux arrivants francophones dans nos communautés.»

«Selon nos données 2019-2020, 41% des immigrants francophones s’installant à l’extérieur du Québec ont reçu des services pré-départ. De ce nombre, 64% ont été servis par un fournisseur de services francophones, contrairement à ce qui était le cas avant Connexions francophones.»

Premier choix des nouveaux arrivants: l’Ontario

«Le rapport de 2018 d’évaluation des services d’établissement avant l’arrivée mentionne que 4% des immigrants francophones admis ont eu recours à au moins un service avant l’arrivée.»