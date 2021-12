Les jeunes et les femmes noires s’ajoutent à l’incubateur de la SÉO

La Société économique de l’Ontario (SÉO) intègre deux nouveaux volets à son incubateur EntrepeneuriatSÉO dédiés aux jeunes et aux femmes noires.

«Le développement d’une conscience entrepreneuriale chez les jeunes francophones de l’Ontario est extrêmement important pour inspirer la confiance, assurer la justice sociale et stimuler l’économie», déclare à l-express.ca le directeur général de la SÉO, Patrick Cloutier.

Depuis plusieurs années, la SÉO collabore avec des écoles et institutions académiques de langue française à travers la province dans le but de stimuler cette conscience chez les jeunes de 15 à 18 ans.

«Notre nouveau volet Entrepreneuriat Jeunesse renforce notre aspiration à vouloir donner à nos futurs jeunes entrepreneurs les outils nécessaires pour cultiver leur créativité.»

«Les encourager à sortir des sentiers battus, à développer des talents non conventionnels, à leur offrir de nouvelles opportunités dans un monde de plus en plus compétitif.»